На 1 декабря он составил 55,2 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. За месяц госдолг Удмуртии уменьшился на 1 млрд рублей и на начало декабря составил 55,2 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин Удмуртской Республики.

Основную часть госдолга - 56%, составляют займы от кредитных организаций на общую сумму 30,7 млрд рублей. Почти 19,5 млрд рублей – это бюджетные кредиты из федерального бюджета. Обязательства Удмуртии по ценным бумагам составляют 5 млрд рублей.

В ноябре власти привлекли кредиты в размере 4,8 млрд рублей по ставке 5,25% годовых. Средства направили на погашение бюджетного кредита, срок которого истекал 24 ноября.

Также досрочно удалось погасить коммерческий кредит в объеме 1 млрд рублей. Общая экономия по выплате процентов составила 35,4 млн рублей.