Цены на потребительские товары и услуги в Удмуртии в ноябре выросли на 1,07%

С начала года рост составил 4,37%.

Ижевск. Удмуртия. В ноябре цены на потребительские товары и услуги в Удмуртии выросли в среднем на 1,07%. Об этом сообщает Удмуртстат. По данным ведомства, за месяц продукты питания подорожали на 2,33%, непродовольственные товары – на 0,63%, услуги – на 0,41%. При этом алкоголь стал дешевле в среднем 0,04%.

С начала года рост цен составил 4,37%, в том на продтовары – на 5,1%.

Так, в ноябре в Удмуртии подорожали: баранина – на 6,24% (491,31 рубля за 1 кг), сосиски и сардельки – на 5,79% (316,9 рубля за 1 кг), красная икра – на 12,11% (3 160,66 рубля за 1 кг), подсолнечное масло – на 13,58% (123,18 рубля за 1 кг), куриные яйца – на 15,87% (65,69 рубля за десяток), сахар-песок – на 11,19% (53,22 рубля за 1 кг), шоколад – на 6,85% (780,62 рубля за 1 кг), черный чай в пакетиках – на 5,72% (56,89 рубля за упаковку чая из 25 пакетов), пшеничная мука – на 4,83% (39,69 рубля за 1 кг), свежие овощи – на 7-37%.