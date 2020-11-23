Жители Удмуртии стали брать меньше микрокредитов в 2020 году, чем в предыдущем

Сравнительная динамика составила -8,1%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2020 году стали брать меньше микрокредитов, чем в 2019 году. Статистику микрозаймов в регионах России привело Национальное бюро кредитных историй в понедельник, 23 ноября, отметив, что в целом по стране сегмент полностью восстановился после весеннего падения.

«В январе-октябре 2020 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 15,65 млн единиц, что на 0,1% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2019 года — 15,63 млн единиц). Таким образом, можно констатировать, что сегмент микрозаймов полностью восстановился после весеннего падения, вернувшись на уровень выдачи 2019 года», — заявили эксперты нацбюро.

Например, в 2020 году наибольшее количество займов МФО в регионах России выдали в Москве (680,4 тыс. единиц), Московской области (606,1 тыс. единиц) и Краснодарском крае (540,0 тыс. единиц). В списке топ-30 внизу статистики оказалась Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) с 200,7 тыс. единиц, Вологодская область с 192,5 тыс. единиц и Удмуртская Республика со 192 тыс. единиц.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост динамики продемонстрировала Кемеровская область (+19,9%), Приморский край (+19,2%) и Иркутская область (+14,7%). Низкую динамику показала Вологодская область (-10,6%), Удмуртская Республика (-8,1%) и Пермский край (-7,3%).

Если в январе-октябре 2019 года в Удмуртии выдали 208 973 микрокредитов, то в 2020 году за аналогичный период — 192 022.