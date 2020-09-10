Удмуртия стала регионом с наименьшей долей просрочки по автокредитам

За ней идут Москва и Санкт-Петербург.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала регионом с наименьшей долей автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней. Об этом сообщается на официальном сайте «Национального бюро кредитных историй».

В июле 2020 года этот показатель в регионе составил 5,5% от общего объема кредитов. В январе 2020 года эта цифра установилась на уровне 4,7%.

В тройку лидеров также вошли Москва и Санкт-Петербург. В этих городах доля автокредитов с просроченной задолженностью составила 7%.

В конце рейтинга, который состоит из 30 субъектов России, расположились Новосибирская область, а также Ставропольский и Краснодарский край. В этих регионах доля просрочки выше 10%.

В среднем по стране уровень просрочки на июль составил 8,6%. Эта цифра увеличилась с начала 2020 года на 1,4 процентных пункта.