127 тыс рублей кредитов в среднем приходится на каждого жителя Удмуртии

За год сумма просроченной задолженности жителей выросла на 18%.

Ижевск. Удмуртия. В среднем на каждого жителя Удмуртии приходится по 127 тыс. рублей кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. По состоянию на начало августа республика занимала третье место по уровню задолженности населения по кредитам, взятым в банках. Общий объем полученных заемных средств составил 190,6 млрд рублей, что на 12,4% больше, чем год назад.

На каждого жителя Удмуртии приходилось 127 тыс. рублей кредитной задолженности. Первое место в Приволжском федеральном округе по уровню закредитованности занимает Пермский край с показателем в 128,4 тыс. рублей, следом за ним Татарстан – 128,2 тыс. рублей.

В Удмуртии на 18% выросла просроченная задолженность по кредитам, её доля составляла 3,5% против 3,3% годом ранее.

Свое влияние на сферу кредитования оказала пандемия коронавируса. С апреля объем выданных средств составил 41 млрд рублей, что на 8,3% меньше прошлогодних цифр. Особенное резкое снижение наблюдалось в апреле и мае с падением на 34% и 21% соответственно. Но уже в июле прирост выданных населению кредитов составлял почти 15%.

Жилищных кредитов с апреля по июль выдано в сумме на 40% больше, чем за эти же месяцы 2019 года.