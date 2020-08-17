Власти Ижевска намерены взять кредиты на 1,8 млрд рублей

Деньги направят за замещение действующих займов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска намерены взять кредиты на общую сумму 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

7 аукционов проведут уже в августе. В шести из них максимальной кредитной ставкой называется 5,25% годовых, в одном – 6,25% годовых. Сроки займа составят от 1 года до 3 лет.

«Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью замещения действующих кредитов под более низкие процентные ставки и не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска», – отмечается в сообщении.