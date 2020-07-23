Селтинский район Удмуртии задолжал более 6 млн рублей по муниципальному контракту

Работу подрядчики выполнили в срок.

Селты. Удмуртия. Администрация Селтинского района Удмуртии задолжала более 6 млн рублей по муниципальному контракту. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Власти района заключили контракт с организациями на ремонт зданий образовательных учреждений и окольцовку сетей водопровода жилого микрорайона.

В установленные сроки предприниматели работу выполнили, но оплату не получили.

Прокурор внес главе района представление о погашении задолженности, после чего заказчик исполнил обязанность по контракту.