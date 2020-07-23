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Селтинский район Удмуртии задолжал более 6 млн рублей по муниципальному контракту

13:32, 23 июля, 2020
Анна Торхова
Селтинский район Удмуртии задолжал более 6 млн рублей по муниципальному контракту
13:32, 23 июля, 2020
Анна Торхова
17
0
#Селты\n#Удмуртия\n#долги
Фото: ИА «Сусанин»
17
0

Работу подрядчики выполнили в срок.  

Селты. Удмуртия. Администрация Селтинского района Удмуртии задолжала более 6 млн рублей по муниципальному контракту. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Власти района заключили контракт с организациями на ремонт зданий образовательных учреждений и окольцовку сетей водопровода жилого микрорайона.

В установленные сроки предприниматели работу выполнили, но оплату не получили.

Прокурор внес главе района представление о погашении задолженности, после чего заказчик исполнил обязанность по контракту.

13:32, 23 июля, 2020
Анна Торхова
17
0
#Селты\n#Удмуртия\n#долги

 

 

 


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