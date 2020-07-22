Удмуртия не смогла привлечь кредитные линии с лимитом 5 млрд рублей

Аукционы не состоялись.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия не смогла привлечь кредитные линии на 5 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Аукционы не состоялись по пяти невозобновляемым линиям, не было подано ни одной заявки.

Кредиты плнировалось взять по 1 млрд рублей на 1 год по ставке до 5,5% на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

Ранее сообщалось, что в июне Сбербанк открыл Удмуртии годовые кредитные линии на 10 млрд рублей.

В настоящее время доходы бюджета республики на 2020 год утверждены в сумме 86,6 млрд рублей, расходы – 91,4 млрд рублей.

Напомним, на 1 июля госдолг Удмуртии составил почти 50 млрд рублей.