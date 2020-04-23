Из-за коронавируса недостаток средств бюджета Ижевска составит 2,5 млрд рублей

Власти города рассматривают три пути компенсации выпадающих доходов.

Ижевск. Удмуртия. Недостаток средств бюджета Ижевска в 2020 году составит 2,5 млрд рублей. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев на сессии Гордумы в четверг, 23 апреля, это связано с пандемией коронавируса.

«Хотелось бы обратить внимание на те потери, которые мы как муниципалитет несём на сегодняшний день из-за сложившейся ситуации в мире и республике: 1 млрд рублей — это та часть доходов, которая выпадает у нас сейчас из бюджета на 2020 год», — сообщил Бекмеметьев.

Кроме того, потери по не обеспеченным доходами социально значимых обязательств составили 800 млн рублей, а непосредственные расходы города на борьбу с коронавирусом — 850 млн рублей. При этом план финансового оздоровления позволит восполнить лишь 107,5 млн рублей недостающих средств. Глава Ижевска отметил, что есть три источника для компенсации выпадающих доходов. Первый из них — поддержка бюджетом Удмуртии.

«Ничего сверхъестественного для того, что нам придётся изыскать дополнительные средства, мы не видим. Это обычная наша работа, просто масштабы бывают разные. Первое — поддержка со стороны правительства Удмуртии. За это безусловно огромное спасибо нашим коллегам из Минфина республики. Напомню, в прошлом году поддержка со стороны республики в адрес Ижевска составила 952 млн рублей», — отметил Бекмеметьев.

Второй источник в рамках чрезвычайных обстоятельств, сложившихся во всей стране, — поддержка со стороны федерального бюджета. Напомним, в рамках запроса муниципалитет надеется получить 400 млн рублей на поддержку общественного транспорта.

«Третий источник — заимствования как межбюджетные, так и у коммерческих банков. Нам удалось снизить размер кредитного портфеля почти на 800 млн рублей. Мы уже не предельный кредитный портфель имеем. Есть возможность дополнительного заимствования. К этому источнику мы будем прибегать в качестве исключения. Но и эта «подушка» у нас есть», — резюмировал Олег Бекмеметьев.