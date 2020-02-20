Росреестр в Удмуртии: микрокредит под залог жилья запрещен

Изменения в закон вступили ещё осенью 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В управлении Росреестра по Удмуртии напомнили о запрете выдачи займа под залог жилого помещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Введение законодательных ограничений направлено на исключение ситуации, когда граждане в силу разных причин, оформив микрокредит, в итоге лишались своего единственного жилья», — сказал замруководителя управления Александр Кувшинов.

Напомним, нормы Федерального закона № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступили в силу с 1 ноября 2019 года.

Теперь частным микрофинансовым организациям (МФО) запрещено заключать договоры потребительского займа с физическими лицами под залог жилого помещения, доли в праве на общее имущество, а также права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве жилья.

Отметим, что данные изменения не распространяются на МФО, учредителями которых является Российская Федерация, субъект страны или муниципальное образование. Вместе с тем указанным законом не запрещено предоставлять займы под залог нежилой недвижимости: нежилых зданий, помещений, земельных участков.