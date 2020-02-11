Цены в Удмуртии в январе выросли на 0,4%

Снижение наблюдается только среди алкогольной продукции.

Ижевск. Удмуртия. Потребительские цены в Удмуртии в январе этого года выросли на 0,4%. Об этом сообщает Удмуртстат. По данным ведомства, стоимость продовольственных товаров (без учета алкоголя) в среднем увеличилась на 0,5%, непродовольственных – на 0,2%, услуг – на 0,5%.

Цены на спиртное в январе снизились на 0,1%.

Как следует из данных Удмуртстата, в первый месяц года наблюдалось небольшое снижение стоимости мяса, рыбной и молочной продукции, при этом подорожали овощи и фрукты.