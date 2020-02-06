В 2019 году цена квадратного метра жилья в новостройках Удмуртии перешагнула планку в 50 тыс рублей

В четвертом квартале стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 52 403 рубля.

Ижевск. Удмуртия. Стоимость 1 квадратного метра жилья в новостройке в Удмуртии в 2019 году перешагнула планку в 50 тыс. рублей. По данным Удмуртстата, если по итогам первого квартала ушедшего года цена в среднем составляла 48 834 рубля, то по итогам четвертого квартала – 52 403 рубля.

Так, типовые квартиры на первичном рынке в конце 2019 года стоили порядка 49 868 рублей за «квадрат», улучшенного качества – 53 496 рублей, элитные – 55 669 рублей.

Средняя стоимость «вторички» в четвертом квартале составила 47 527 рублей за 1 квадратный метр. Жилье низкого качества обходилось в 44 258 рублей за «квадрат», среднего – 44 034 рублей, улучшенного – 51 058 рублей, элитные квартиры – 50 347 рублей.