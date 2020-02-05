Удмуртия взяла 5 млрд рублей кредитов под 6,76% годовых

Займы пойдут на выплату кредитов по более высокой ставке.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии продолжают привлекать коммерческие кредиты с целью сокращения расходов на обслуживание госдолга. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

14 января было объявлено о начале электронных аукционов по привлечению 5 млрд рублей коммерческих кредитов сроком на 3 года под 7,14% годовых. В результате торгов победителем стал ПАО «Сбербанк», предложивший ставку 6,76% годовых.

Полученные средства направят на погашение кредитов, взятых по ставке 7,5%. Это позволит провести рефинансирование, сэкономив бюджету республики 37 млн рублей.

17 февраля состоятся аукционы на открытие трёх невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей по ставке не выше 7,14% годовых.

Напомним, что госдолг Удмуртии на начало года составил 46 млрд рублей.