В Удмуртии с 1 февраля проиндексируют пособия по материнству

Выплаты вырастут на 3%.

Ижевск. Удмуртия. С 1 февраля в Удмуртии на 3% вырастут пособия по материнству. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения фонда социального страхования России.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличится с 753,81 рубля до 776,42 рубля.

Единовременное пособие при рождении ребенка возрастет с 20 101,69 рубля до 20 704,74 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком для неработающих жителей после индексации достигнет 3882,14 рубля, за второго – 7764,27 рубля. Ранее эти суммы составляли 3769,07 рубля и 7538,12 рубля соответственно.

Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком для работающих жителей Удмуртии, которым отпуск по уходу за ребенком предоставлен с 1 января 2019 года, с районным коэффициентом будет равняться 5 188,80 рубля. Если отпуск предоставлен с 1 января 2020 года, сумма составит с учетом коэффициента 5 579,80 рубля.

Также увеличится пособие на погребение. Сейчас оно равняется 6838,44 рубля, а с 1 февраля вырастет до 7043,59 рубля.