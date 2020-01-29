Удмуртия планирует рефинансировать еще 3 млрд рублей коммерческих кредитов

Две недели назад Минфин уже объявил конкурс на замещение коммерческих кредитов на 5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия объявила аукционы на замещение 3 млрд рублей коммерческих кредитов. Как сообщает Минфин Удмуртской Республики, максимальная ставка по займам составит 7,14% годовых. Однако в ходе конкурсных процедур ожидается ее снижение.

Деньги пойдут на погашение коммерческих кредитов, полученных ранее под более высокие проценты. Планируемая экономия бюджетных средств по уплате процентов составит более 6,6 млн рублей в год.

Напомним, что в середине января Минфин уже объявил аукционы на замещение коммерческих кредитов на 5 млрд рублей под аналогичную процентную ставку. На начало 2020 года размер госдолга Удмуртии составлял 46,042 млрд рублей. Банковские кредиты в его структуре занимали 42% или 19,25 млрд рублей.