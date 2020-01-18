Удмуртия возьмет краткосрочный кредит для выплаты зарплат бюджетникам

Ставка по кредиту составит 0,1%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вновь возьмет кредит в управлении Федерального казначейства для выплат зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Мера это вынужденная. Ежегодно в январе-феврале в бюджет республики поступает около 5 млрд рублей при плановых расходах 8 млрд рублей. Связано это с тем, что платежи по налогу на прибыль организаций приходятся на март. Потому в начале финансового года правительство Удмуртии берет краткосрочный кредит под ставку 0,1% сроком до 90 дней, чтобы вовремя выплатить зарплаты.

В этом году регион намерен взять в кредит до 3,5 млрд рублей.

В дальнейшем бюджетные кредиты будут привлекаться для погашения «дорогих» коммерческих займов, что по итогу позволит сэкономить бюджетные средства по выплате процентов. В 2019 году удалось сэкономить более 300 млн рублей.