Потребительские цены в Удмуртии выросли за год на 2,4%

Незначительно снизился лишь показатель по алкогольным напиткам.

Ижевск. Удмуртия. В декабре 2019 года цены на потребительские товары в Удмуртии выросли по отношению к ноябрю. По данным Удмуртстата, индекс потребительских цен по республике составил 100,4%, а по отношению к декабрю 2018 года – 102,4%.

При этом повысились цены незначительно. Например, за месяц индекс потребительских цен продовольственных товаров по сравнению с ноябрём в декабре 2019 года составил 100,9%; в сравнении с декабрём 2018 года — 101,9%. По непродовольственным — 100,1% и 102,3% соответственно.

Единственный показатель, который «упал» по итогам декабря 2019 года в сравнении с ноябрём — алкогольные напитки. Индекс потребительских цен к предыдущему месяцу в конце ушедшего года составил 99,9%. Но в сравнении с декабрём 2018 года этот показатель — 102,2%.