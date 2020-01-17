Процент одобрения кредитных заявок в Удмуртии снизился

Однако он остается одним из самых высоких по стране.

Ижевск. Удмуртия. 42% заявок на кредиты в Удмуртии получают одобрение от банков. Такие данные по итогам 2019 года приводит Национальное бюро кредитных историй. По информации организации, это на 3,5 процентных пункта меньше, чем годом ранее, однако все равно один из самых высоких показателей по стране.

В среднем по России положительные решения в 2019 году выдавались по чуть более трети поданных заявок - 36,9%. Самая высокая доля одобрений кредитных заявок была отмечена в Кировской (43,4%) и Вологодской (42,4%) областях, а также в Удмуртской Республике (42,0%).

Эксперты НБКИ отмечают, что уровень одобрения кредитных заявок снижается уже второй год подряд. Это связано и с действиями Центробанка по сокращению долговой нагрузки граждан, скромной динамикой доходов населения и, в то же время, высоким спросом жителей на заемные средства. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах.

Отметим, что по информации открытых данных Сбербанка, средняя сумма заявки на потребительский кредит в Удмуртии в январе 2019 года составляла 223,5 тыс. рублей, ипотечный кредит – 1,4 млн рублей.