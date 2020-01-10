«Горсервис» Ижевска задолжал по зарплате более 300 тыс рублей

Долги образовались перед 11 работниками.

Ижевск. Удмуртия. МУП «Горсервис» Ижевска задолжал 11 работникам 310 тыс. рублей по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Долги образовались за сентябрь и октябрь 2019 года.

После вмешательства прокуратуры предприятие погасило задолженность по зарплате. Также были возбуждены производства по делу об административном правонарушении в отношении «Горсервис» и его директора по части 6 статьи 5.27 КоАП («Невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»).