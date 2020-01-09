В Удмуртии совокупная задолженность по имущественным налогам снизилась на 34 млн рублей

На конец 2019 года она составила 945 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. За 2019 год совокупная задолженность по имущественным налогам физических лиц снизилась в Удмуртии на 34,7 млн рублей или на 3,7 %. Такие данные привела федеральная налоговая служба.

Специалисты отметили, что такое снижение совокупной задолженности достигнуто впервые за несколько лет в республике.

На 30 декабря 2019 года задолженность по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги) составила 910 млн рублей. На 1 января 2019 года задолженность составляла 944,7 млн рублей.

Отмечается, что снижению задолженности способствовало проведение налоговыми инспекциями Удмуртии активной информационной кампании «Новый год – без долгов», в рамках которой в декабре 2019 года была организована работа мобильных офисов в местах массового скопления народа. Всего было организовано девять мобильных офисов, а количество обратившихся составило 117 человек.

Напомним, уплатить задолженность по имущественным налогам можно по платёжному документу, полученному в налоговой инспекции, а также через портал госуслуг, посредством сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин», через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».