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В Удмуртии совокупная задолженность по имущественным налогам снизилась на 34 млн рублей

10:07, 09 января, 2020
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии совокупная задолженность по имущественным налогам снизилась на 34 млн рублей
10:07, 09 января, 2020
Дмитрий Стрелков
72
0
#налоги\n#Ижевск\n#ФНС\n#Удмуртия\n#долги
Фото: @arzik2
72
0

На конец 2019 года она составила 945 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. За 2019 год совокупная задолженность по имущественным налогам физических лиц снизилась в Удмуртии на 34,7 млн рублей или на 3,7 %. Такие данные привела федеральная налоговая служба.

Специалисты отметили, что такое снижение совокупной задолженности достигнуто впервые за несколько лет в республике.

На 30 декабря 2019 года задолженность по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги) составила 910 млн рублей. На 1 января 2019 года задолженность составляла 944,7 млн рублей.

Отмечается, что снижению задолженности способствовало проведение налоговыми инспекциями Удмуртии активной информационной кампании «Новый год – без долгов», в рамках которой в декабре 2019 года была организована работа мобильных офисов в местах массового скопления народа. Всего было организовано девять мобильных офисов, а количество обратившихся составило 117 человек.

Напомним, уплатить задолженность по имущественным налогам можно по платёжному документу, полученному в налоговой инспекции, а также через портал госуслуг, посредством сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин», через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

10:07, 09 января, 2020
Дмитрий Стрелков
72
0
#налоги\n#Ижевск\n#ФНС\n#Удмуртия\n#долги

 

 

 


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