60 млн рублей федеральных средств получит Удмуртия на рекультивацию свалок

Ещё 15 млн рублей будет выделено из регионального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. На рекультивацию свалок в следующем году Удмуртия направит 75 млн рублей, из которых 60 млн получит из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отметим, на сегодняшний день свалки ликвидирует регоператор за счет республиканского бюджета, но это только верхняя очистка. Рекультивация же позволяет использовать землю в дальнейшем для хозяйственных нужд.

В этом году разработана проектно-сметная документация для рекультивации 5 крупных свалок площадью более 3 га, которая уже прошла экологическую экспертизу.

Напомним, на 1 января в Удмуртии насчитывалась 481 несанкционированная свалка общей площадью почти 400 га и массой отходов в 1,4 млн тонн. В этом году удалось избавиться от 73 свалок. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экология».