Удмуртия сэкономила почти 3 млрд рублей на централизации закупок

На дорожной отрасли и строительстве республика сберегла свыше 650 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2019 году сэкономила на централизации закупок 2,97 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В строительстве и дорожной отрасли удалось сэкономить более 650 млн рублей, в сфере оказания услуг – свыше 500 млн рублей, на закупке медицинских изделий – более 420 млн рублей.

Напомним, с 2017 года в республике работает Региональный центр закупок, который организовал деятельность по определению поставщиков для нужд заказчиков Удмуртии. В этом году учреждение завершило централизацию закупок от ноля рублей, что было одним из требований главы Удмуртии Александра Бречалова. «Руководитель региона поставил задачу на 2019 год - все закупки ниже 100 тысяч рублей тоже проводить через региональный центр закупок», - отмечает пресс-служба.

За год региональный каталог центра пополнился с 4 444 позиций товаров до почти 11 тыс. Благодаря этому каталогу и контролю теперь формируются более эффективные цены. Так, благодаря этому удалось сэкономить более 3 млн рублей на хирургических перчатках. Ранее средняя цена за единицу составляла 44,02 рубля, теперь единая цена для всех заказчиков стала 21,80 рубля.

Отметим, в 2019 году также удалось создать фундамент для формирования системы централизации закупок в рамках Федерального закона №223-ФЗ: обеспечить единый подход к описанию объекта закупки, требований к заполнению заявок.