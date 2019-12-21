Минстрой Удмуртии утвердил новые тарифы на тепло и ГВС для ижевчан

С лета 2020 года они вырастут.

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля 2020 года в Ижевске вырастут тарифы на тепло и горячее водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Удмуртии.

«Рост обусловлен соглашением о государственно-частном партнёрстве с ООО «Удмуртские коммунальные системы». Оно включает в себя модернизацию 18 муниципальных котельных и 43 км теплосетей, что повысит надёжность и качество теплоснабжения жителей Ижевска», — говорится в релизе Минстроя.

Тариф на ГВС для ижевчан вырастет на 10,9% с 1 июля 2020 года. В фактических величинах рост составит 13,98 рублей, со 127,96 до 141,94 рублей.

Изменится тариф во втором полугодии 2020 года для ижевчан и на тепло. В фактических величинах он вырастет с показателя 1931,40 рублей/Гкал до 2074,32 рублей/Гкал. Это 7,4% к существующему уровню тарифа.

Напомним, первое соглашение с УКСом было заключено в 2016 году после зимнего коллапса 2015 года на теплосетях Ижевска. За это время в ремонт сетей теплоснабжения и модернизацию оборудования предприятием было вложено около 1 млрд рублей. Заменено 100 км сетей отопления и горячего водоснабжения, реконструировано и автоматизировано 23 тепловых пункта. Проведённая работ позволила снизить количество порывов на сетях относительно зимы 2016 года на 45%.

«Безусловно, с текущим уровнем износа сетей этого недостаточно. Об этом свидетельствуют и участившиеся коммунальные аварии в Ижевске за последнее время», — отметили в Минстрое Удмуртии.