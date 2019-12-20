Тарифы для населения на вывоз ТКО в Удмуртии в 2020 году удалось сдержать

Об этом заявил руководитель Минстроя республики Дмитрий Сурнин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили тарифы на вывоз мусора для регоператора по обращения с ТКО. Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» глава Минстроя республики Дмитрий Сурнин, заседание комиссии по тарифам прошло в пятницу, 20 декабря.

«Сразу скажу, что тарифы на твёрдые коммунальные отходы на 2020 год для населения удалось сдержать на прежнем же уровне», — отметил Сурнин.

Для жителей МКД с 1 января 2020 года тариф составит 98,39 рублей, для жителей частного сектора — 95,11 рубль.

Дмитрия Сурнин подчеркнул, что тариф удалось сдержать за счёт разработки новой территориальной схемы по обращению с отходами и введения в эксплуатацию с 2020 года полигона в Сарапуле. Это уменьшит транспортное плечо и, следовательно, расходы на транспортировку мусора.

«Свою положительную роль в выстраивании цивилизованного рынка обращения с отходами играет и строительство мусоросортировочных комплексов, а также внедрение процесса раздельного сбора мусора», — отметил министр.

Он напомнил, что в 2020 году для городов Удмуртии приобретут 3 150 контейнеров, в том числе 1 450 — для раздельного сбора мусора, который станут вывозить отдельными машинами.

«Чтобы не было недоумения, почему раздельный мусор вывозится теми же самыми мусоровозами, что и неразделённый», — написал Дмитрий Сурнин.