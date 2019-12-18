Консолидированный бюджет Удмуртии за 11 месяцев получил 57,1 млрд рублей налогов

Это 27,2% от собранных в республике отчислений.

Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев этого года в бюджеты Удмуртии и муниципалитетов поступило 57,1 млрд рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртской Республике. По данным ведомства, с января по ноябрь налогоплательщики региона перечислили 207 млрд рублей. 72,4% средств поступило в федеральный бюджет.

Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии, контролируемая ФНС, сформировалась следующими налоговыми доходами:

- 21,59 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц;

- 19,26 млрд рублей по налогу на прибыль организаций;

- 7,2 млрд рублей по налогам на имущество;

- 4,7 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам;

- 4,35 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам.