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Жителям Ижевска для счастья нужна зарплата в 135 тыс рублей

12:45, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
Жителям Ижевска для счастья нужна зарплата в 135 тыс рублей
12:45, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
435
0
#Ижевск\n#зарплата\n#счастье\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
435
0

Это показали результаты опроса.

Ижевск. Удмуртия. Чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям Ижевска нужна зарплата в 135 тыс. рублей. Об этом сообщает сервис Superjob по итогам опроса. За год сумма увеличилась на 10 тыс. рублей.

Среднестатистическому россиянину нужно 161 000 рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 000 и 138 000 рублей соответственно. Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118000 руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Среди жителей крупнейших городов страны самое дорогое счастье у москвичей — 212 000 рублей в месяц. На втором месте Владивосток (205 000 рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (200 000 рублей).

12:45, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
435
0
#Ижевск\n#зарплата\n#счастье\n#финансы и деньги

 

 

 


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