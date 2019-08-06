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Более 29 млн рублей недостачи нашли в Игринском фонде поддержки малого предпринимательства

08:30, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
Более 29 млн рублей недостачи нашли в Игринском фонде поддержки малого предпринимательства
08:30, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Власти Удмуртии обратились в МВД по республике для расследования данного дела.

Ижевск. Удмуртия. В Игринском фонде поддержки малого предпринимательства обнаружили недостачу на сумму более 29 млн рублей. Об этом первый вице-премьер правительства Удмуртской Республики Александр Свинин рассказал на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 5 августа.

По его словам, данный факт был выявлен в результате процесса консолидации активов Удмуртского фонда развития предпринимательства (УФРП).

«По итогам данного факта в адрес министерства внутренних дел по Удмуртской Республике направлено заявление о преступлении. <…> Просим коллег поддержать, провести оперативное расследование», - сказал Александр Свинин.

УФРП объединился с шестью муниципальными: Воткинск, Глазов, Сарапул, Ува, Завьялово и Игра. Годовой эффект – 5-7 млн руб.

«Портфель микрозаймов УФРП по состоянию на 1 июля 2019 года составил 1,1 млрд руб. Рост с начала года составил 37 %, количество заемщиков возросло до 1,25 тыс., плюс 48 % с начала года», - добавил Свинин.

08:30, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
252
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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