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Для аграриев Удмуртии заработало «Единое окно субсидий»

12:47, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Для аграриев Удмуртии заработало «Единое окно субсидий»
12:47, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
134
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#субсидии
Фото: pixabay.com
134
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К 1 августа селянам региона уже оказана поддержка в 1 млрд 530 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии начало реализацию «Единого окна субсидий». Как сообщила пресс-служба министерства, проект призван ускорить процесс доведения субсидий до конечных получателей.

 

Быстро, удобно, без очередей и в режиме онлайн – таков ожидаемый результат от очередного новшества, который внедряет сегодня Минсельхоз в свою работу. Это электронный способ подачи документов на получение субсидий и грантов сельхозпредприятиями. Теперь всё – от приема заявки и принятия решения до подготовки договора о предоставлении государственной поддержки и контроля показателей результативности – будет осуществляться в электронной форме. И что не менее важно, будет обеспечена стопроцентная прослеживаемость процесса со стороны заявителей.

Свой «Личный кабинет» появится у каждого сельхозтоваропроизводителя республики, являющегося получателем господдержки. Им на сегодня уже обзавелись порядка 30 сельхозпредприятий – электронной регистрации был дан старт в конце прошлой недели. В целом техническим специалистам ведомства в ближайшее время предстоит зарегистрировать в «Личном кабинете» (одноименный новый раздел на официальном сайте Министерства) 2 тыс. крупных и средних хозяйств и 800 КФХ и ИП республики.

Отметим, на 1 августа селянам Удмуртии оказана поддержка в объёме 1 млрд 530 млн руб., доведено 65% от общего годового лимита.

12:47, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
134
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#субсидии

 

 

 


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