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Начинающих фермеров Удмуртии поддержат грантами

13:20, 01 августа, 2019
Анна Торхова
Начинающих фермеров Удмуртии поддержат грантами
13:20, 01 августа, 2019
Анна Торхова
175
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гранты\n#деньги\n#фермеры
175
0

Общая сумма грантов составит 253 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Фермерам Удмуртии окажут грантовую поддержку на общую сумму 253 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

От работников сельского хозяйства на конкурс по предоставлению средств поступило 116 заявок. Самым востребованным оказался «Агростартап», то есть помощь в организации фермерского хозяйства с нуля. Большинство будущих фермеров – 32 человека, изъявили желание заниматься производством мяса КРС, 15 человек - молочным животноводством, чуть менее - растениеводством, коневодством, разведением рыб, пчел и других животных.

Общую сумму поступивших заявок на получение гранта оценивают в более чем 381 млн рублей.

Часть документов рассмотрят уже 6 августа, после чего назовут имена получателей грантов.

13:20, 01 августа, 2019
Анна Торхова
175
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гранты\n#деньги\n#фермеры

 

 

 


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