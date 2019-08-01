Начинающих фермеров Удмуртии поддержат грантами

Общая сумма грантов составит 253 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Фермерам Удмуртии окажут грантовую поддержку на общую сумму 253 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

От работников сельского хозяйства на конкурс по предоставлению средств поступило 116 заявок. Самым востребованным оказался «Агростартап», то есть помощь в организации фермерского хозяйства с нуля. Большинство будущих фермеров – 32 человека, изъявили желание заниматься производством мяса КРС, 15 человек - молочным животноводством, чуть менее - растениеводством, коневодством, разведением рыб, пчел и других животных.

Общую сумму поступивших заявок на получение гранта оценивают в более чем 381 млн рублей.

Часть документов рассмотрят уже 6 августа, после чего назовут имена получателей грантов.