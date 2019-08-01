  • $ 63.42 ↑
  • € 70.74 ↑

Задолженность по зарплатам в Удмуртии составляет более 139 млн рублей

08:30, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
Задолженность по зарплатам в Удмуртии составляет более 139 млн рублей
08:30, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
144
0

Данные предоставила Государственная инспекция труда по республике.

Ижевск. Удмуртия. Задолженность по зарплате в Удмуртии на 1 июля 2019 года составила 139,4 млн рублей. Такие данные предоставила Государственная инспекция труда по республике.

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования по республике, вопросы просроченной задолженности, соблюдения трудовых прав и легализации доходов обсудили на заседании координационного совета.

«Главный риск при согласии на оформление договора подряда или договора оказания услуг вместо трудового договора несет гражданин, который устраивается на работу. Если вы соглашаетесь на «серую» зарплату, то получите и «серое» пособие. Если вы соглашаетесь на договор подряда вместо трудового договора, то пособия выплачиваться не будут», - пояснила замуправляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртии Жанна Паршинцева.

Напомним, что по данным Удмуртстата, на 1 мая 2019 года сумма долга составляла 17 тыс. рублей.

08:30, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

14:31, 25 июля, 2019
4312

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

3780
16:30, 26 июля, 2019

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

3285
11:00, 27 июля, 2019

Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

2946
18:44, 26 июля, 2019

Вылетевший на пути автомобиль приостановил движение трамваев в Ижевске

2653
17:25, 27 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

10:25, 25 июля, 2019
1302

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

1254
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

1158
18:05, 25 июля, 2019

Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области

1119
15:52, 27 июля, 2019

Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном

924
19:10, 26 июля, 2019

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

17:56, 27 июля, 2019
1721

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

1662
11:45, 27 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1252
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

1080
16:28, 25 июля, 2019

В Абхазии планируют открыть международный аэропорт

936
17:35, 26 июля, 2019