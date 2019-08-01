Задолженность по зарплатам в Удмуртии составляет более 139 млн рублей

Данные предоставила Государственная инспекция труда по республике.

Ижевск. Удмуртия. Задолженность по зарплате в Удмуртии на 1 июля 2019 года составила 139,4 млн рублей. Такие данные предоставила Государственная инспекция труда по республике.

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования по республике, вопросы просроченной задолженности, соблюдения трудовых прав и легализации доходов обсудили на заседании координационного совета.

«Главный риск при согласии на оформление договора подряда или договора оказания услуг вместо трудового договора несет гражданин, который устраивается на работу. Если вы соглашаетесь на «серую» зарплату, то получите и «серое» пособие. Если вы соглашаетесь на договор подряда вместо трудового договора, то пособия выплачиваться не будут», - пояснила замуправляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртии Жанна Паршинцева.

Напомним, что по данным Удмуртстата, на 1 мая 2019 года сумма долга составляла 17 тыс. рублей.