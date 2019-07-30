Удмуртия вошла в топ-5 регионов с самыми низкими показателями по просроченным кредитам

Просроченными более 30 дней являются 17,3% потребительских кредитов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия сохранила позиции в рейтинге регионов по уровню закредитованности. Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй, во втором квартале 2019 года 17,3% от всех потребительских займов региона оказались просрочены более 30 дней. Аналогичный показатель был и во втором квартале 2018 года.

Среди регионов самые низкие показатели зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (11,1%), Москве (15,5%), Московской области (16,8%), Республике Татарстан (16,8%) и Удмуртской Республике (17,3%). И если в ХМАО за год отмечено снижение показателя на 0,8 процентных пункта, то в Москве, области и Татарстане – рост.

Представители НБКИ отмечают, что пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация.