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Жители Удмуртии начали получать уведомления на уплату налогов

11:42, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Жители Удмуртии начали получать уведомления на уплату налогов
11:42, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
386
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#платежи
Фото: @arzik2
386
0

Срок уплаты данных уведомлений – не позднее 2 декабря 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии начали получать налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налога за 2018 год. Об этом рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по республике Марина Еланцева в интервью ГТРК «Удмуртия».

Срок уплаты данных уведомлений — не позднее 2 декабря 2019 года. Дополнительно в документе содержится информация об уплате налога на доходы физических лиц за 2018 год в том случае, если гражданин получил в 2018 году какие-либо выплаты или доход в натуральной форме от налоговых агентов, которые не удержали с данных доходов налог.

«В 2019 году изменилась форма налоговых уведомлений… Теперь в налоговом уведомлении содержится полная информация для перечисления налогов в бюджет, включая уникальный идентификационный номер платежного документа и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. В связи с этим отдельные платежные документы (квитанции по форме ПД) больше не направляются», — отметила Марина Еланцева.

11:42, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
386
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#платежи

 

 

 


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