На сегодняшний день около 60% водопроводных и канализационных сетей города требуют ремонта.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска заявили о преждевременности повышения тарифа на холодную воду. Учитывая социальную значимость вопроса, принимать решение пока рано, сообщает пресс-служба города.

На сегодняшний день около 60% водопроводных и канализационных сетей в Ижевске требуют ремонта. Ежегодно Ижводоканал заменяет порядка 10 км сетей водоснабжения и водоотведения, но это не позволяет снизить процент износа. В качестве одного из вариантов решения проблемы, компания предложила повысить на треть тариф на холодную воду.

Кроме того, среди инструментов, которые позволят планово обновлять сети, могут быть: работа с инвесторами, муниципально-частное партнерство, привлечение средств в рамках нацпроекта.

Напомним, тариф на холодную воду в Ижевске остается самым низким в ПФО.