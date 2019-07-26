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Власти Ижевска заявили о преждевременности повышения тарифа на холодную воду

12:00, 26 июля, 2019
Анна Торхова
Власти Ижевска заявили о преждевременности повышения тарифа на холодную воду
12:00, 26 июля, 2019
Анна Торхова
375
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия
375
0

На сегодняшний день около 60% водопроводных и канализационных сетей города требуют ремонта.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска заявили о преждевременности повышения тарифа на холодную воду. Учитывая социальную значимость вопроса, принимать решение пока рано, сообщает пресс-служба города.

На сегодняшний день около 60% водопроводных и канализационных сетей в Ижевске требуют ремонта. Ежегодно Ижводоканал заменяет порядка 10 км сетей водоснабжения и водоотведения, но это не позволяет снизить процент износа. В качестве одного из вариантов решения проблемы, компания предложила повысить на треть тариф на холодную воду.

Кроме того, среди инструментов, которые позволят планово обновлять сети, могут быть: работа с инвесторами, муниципально-частное партнерство, привлечение средств в рамках нацпроекта.

Напомним, тариф на холодную воду в Ижевске остается самым низким в ПФО.

12:00, 26 июля, 2019
Анна Торхова
375
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия

 

 

 


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