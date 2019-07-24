  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

В Удмуртии почти на четверть выросло число выданных кредиток

16:20, 24 июля, 2019
Анна Торхова
В Удмуртии почти на четверть выросло число выданных кредиток
16:20, 24 июля, 2019
Анна Торхова
666
0
#Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#деньги\n#карта\n#кредит
Фото: pixabay.com
666
0

Во втором квартале было оформлено более 33 тыс. карт.

Ижевск. Удмуртия. Банки Удмуртии за апрель-июнь 2019 года выдали почти на 24% больше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй.   

За второй квартал в республике было выдано 33482 кредитки. При этом в Удмуртии отмечается одна из самых высоких динамик. Опередили регион по этому показателю только Ханты-Мансийский автономный округ – 33,3% и Крым – 26,4%.

Всего за квартал в России выдано более 3 млн кредиток. Лидером оказалась Москва, там было оформлено более 192 тыс. карт.

При этом темпы роста выдачи значительно снизились. Если в 3 квартале прошлого года по сравнению с 2017 годом рост составлял 77,6%, то на данный период всего 12%.

16:20, 24 июля, 2019
Анна Торхова
666
0
#Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#деньги\n#карта\n#кредит

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
4397

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

4098
12:00, 20 июля, 2019

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3663
15:00, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2349
14:30, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2328
14:31, 25 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
5788

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1446
12:40, 24 июля, 2019

Россияне увлеклись новым видом туризма

943
12:50, 21 июля, 2019

Росстат назвал число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей

852
10:00, 20 июля, 2019

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт Москвы из-за пожара в багажном отсеке

809
14:40, 21 июля, 2019

Два самолета угнал школьник в Китае

10:03, 21 июля, 2019
991

Ученые назвали синдром, способный вызвать рак

918
20:00, 20 июля, 2019

Небольшой самолет упал на гипермаркет в Германии: три человека погибли

914
18:00, 20 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

876
18:01, 23 июля, 2019

В США шесть человек погибли из-за жары

618
15:23, 21 июля, 2019