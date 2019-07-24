В Удмуртии почти на четверть выросло число выданных кредиток

Во втором квартале было оформлено более 33 тыс. карт.

Ижевск. Удмуртия. Банки Удмуртии за апрель-июнь 2019 года выдали почти на 24% больше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй.

За второй квартал в республике было выдано 33482 кредитки. При этом в Удмуртии отмечается одна из самых высоких динамик. Опередили регион по этому показателю только Ханты-Мансийский автономный округ – 33,3% и Крым – 26,4%.

Всего за квартал в России выдано более 3 млн кредиток. Лидером оказалась Москва, там было оформлено более 192 тыс. карт.

При этом темпы роста выдачи значительно снизились. Если в 3 квартале прошлого года по сравнению с 2017 годом рост составлял 77,6%, то на данный период всего 12%.