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Жители Удмуртии начнут получать пособия напрямую от Фонда социального страхования

13:22, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
13:22, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#пособия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
72
0

Новые правила начнут действовать с 1 января 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия переходит на прямые выплаты по больничным листам и пособиям по материнству. Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в Фонде социального страхования по республике, с 1 января 2020 года сотрудники будут получать выплаты не через работодателя, а непосредственно через ФСС.

Как отмечают в Фонде, трудности при переходе могут возникнуть у тех работодателей, которые до сих пор не принимают больничные листы в электронном виде.

«Те, кто работает с цифровыми больничными, легче перейдут к новому взаимодействию с Фондом – представление электронных реестров на выплату пособий. А те, кто не работает, будут вынуждены в «пожарном режиме» осваивать электронный листок. Потому что прямые выплаты — это не выбор работодателя, а обязанность. А если есть обязанность, то будет и ответственность – административная», - прокомментировали в ФСС.

По информации Фонда социального страхования, сегодня в России каждый четвертый больничный выдается в электронном виде. При этом в Удмуртии процент выдачи электронных больничных остается невысоким. За первый квартал 2019 года их было оформлено 20 350 штук (всего 15% от общего количества), тогда как «бумажных» – 140 965. Причиной такого низкого показателя является то, что некоторые работодатели отказываются принимать электронный больничный, хотя не имеют на это право.

«Основной принцип работы с электронным больничным: если работник изъявил желание получить электронный документ, то медицинская организация обязана его сформировать, работодатель принять и выплатить по документу пособие», - говорится в сообщении Фонда.

13:22, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#пособия\n#деньги\n#финансы и деньги
МирТесен

 

 

 


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