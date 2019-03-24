Этот показатель вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала лидером по темпам роста выдачи кредитных карт в феврале. Этот показатель вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в феврале 2019 года жители республики воспользовались услугой более 9,5 тыс. раз. В прошлом году кредитки выдали более 7,4 раз. При этом в целом по стране установился рост на 16,5%.

Лидером по количеству выданных карт является Москва и область, а также Краснодарский край и Санкт-Петербург.

«В целом, в первые месяцы наступившего года динамика роста в сегменте кредитных карт является самой высокой в розничном кредитовании. Это объясняется, прежде всего, тем, что кредитование с использованием кредитных карт – наиболее технологичный и удобный вид кредитования. Причем, как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков», - считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.