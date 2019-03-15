Удмуртии в полтора раза увеличили финансирование на жилье для ветеранов и инвалидов

В этом году единовременные выплаты получат 87 человек.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в этом году получила в полтора раза больше денег на жилье для отдельных категорий граждан. Как сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртской Республики, субъекту выделили 73 млн рублей. В 2018 году финансирование составило 50 млн рублей.

Этих денег хватит на выдачу 87 свидетельств о предоставлении единовременной выплаты (58 – годом ранее). По данным Минстроя, на этой неделе уже выдали 77 сертификатов. Документ получили 20 вдов ветеранов Великой Отечественной войны, 22 ветерана боевых действий и 35 граждан с ограниченными возможностями.

«У людей, получивших свидетельство, есть полное право приобрести жильё с использованием единовременной выплаты как на первичном, так и на вторичном рынках, либо вложить её в долевое строительство многоквартирного дома, в том числе и с использованием заёмных средств», – прокомментировала заместитель министра строительства Удмуртии Ольга Дубовцева.