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Удмуртии в полтора раза увеличили финансирование на жилье для ветеранов и инвалидов

14:10, 15 марта, 2019
Дарья Саушина
14:10, 15 марта, 2019
Дарья Саушина
125
0
#жилье\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
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В этом году единовременные выплаты получат 87 человек.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в этом году получила в полтора раза больше денег на жилье для отдельных категорий граждан. Как сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртской Республики, субъекту выделили 73 млн рублей. В 2018 году финансирование составило 50 млн рублей.

Этих денег хватит на выдачу 87 свидетельств о предоставлении единовременной выплаты (58 – годом ранее). По данным Минстроя, на этой неделе уже выдали 77 сертификатов. Документ получили 20 вдов ветеранов Великой Отечественной войны, 22 ветерана боевых действий и 35 граждан с ограниченными возможностями.

«У людей, получивших свидетельство, есть полное право приобрести жильё с использованием единовременной выплаты как на первичном, так и на вторичном рынках, либо вложить её в долевое строительство многоквартирного дома, в том числе и с использованием заёмных средств», – прокомментировала заместитель министра строительства Удмуртии Ольга Дубовцева.

14:10, 15 марта, 2019
Дарья Саушина
125
0
#жилье\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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