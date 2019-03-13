Приставы в Удмуртии взыскали более 2,8 млн рублей за нарушение ПДД

Большую часть этих штрафов составили суммы до 1000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. За первые две недели марта 2019 года судебные приставы Удмуртии окончили 3596 исполнительных производств о взыскании задолженности по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, сумма штрафов составила 2 млн 825 тыс. рублей.

Большую часть этой суммы составили штрафы от 500 до 1000 рублей. Приставы отмечают, что хотя жители Удмуртии могли воспользоваться 50% скидкой и оплатить долг в 20-дневный срок, но почти 3300 нарушителей ПДД этого не сделали. Не нашлось у них времени заплатить штраф самостоятельно и в течение установленных законом 60 дней. В результате документы передали на принудительное исполнение в службу судебных приставов.

Отметим, что после возбуждения исполнительного производства должнику даётся ещё пять дней на добровольную оплату, а затем применяются меры принудительного взыскания – исполнительский сбор (7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей), наложение ареста на счета, принудительное списание денежных средств.