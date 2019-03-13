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Приставы в Удмуртии взыскали более 2,8 млн рублей за нарушение ПДД

10:35, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
10:35, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
196
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#штрафы\n#ПДД\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
196
0

Большую часть этих штрафов составили суммы до 1000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. За первые две недели марта 2019 года судебные приставы Удмуртии окончили 3596 исполнительных производств о взыскании задолженности по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, сумма штрафов составила 2 млн 825 тыс. рублей.

Большую часть этой суммы составили штрафы от 500 до 1000 рублей. Приставы отмечают, что хотя жители Удмуртии могли воспользоваться 50% скидкой и оплатить долг в 20-дневный срок, но почти 3300 нарушителей ПДД этого не сделали. Не нашлось у них времени заплатить штраф самостоятельно и в течение установленных законом 60 дней. В результате документы передали на принудительное исполнение в службу судебных приставов.

Отметим, что после возбуждения исполнительного производства должнику даётся ещё пять дней на добровольную оплату, а затем применяются меры принудительного взыскания – исполнительский сбор (7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей), наложение ареста на счета, принудительное списание денежных средств.

10:35, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
196
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#штрафы\n#ПДД\n#Удмуртия

 

 

 


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