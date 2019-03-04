Республика попала в топ-10 регионов страны, где наблюдается самая низкая просрочка по кредитам.

Ижевск. В Удмуртии живут дисциплинированные заемщики. Республика попала в топ-10 регионов страны, где наблюдается самая низкая просрочка по кредитам, сообщает RT со ссылкой на рейтинг, составленный РИА Новости.

По данным издания, доля просроченной задолженности населения перед банками на начало 2019 года составляет 3,46%, при этом доля просроченных ссуд в прошлом году сократилась на 1,4 процентных пункта. Средний долг каждого гражданина, который относится к экономически активному населению, составляет 199,2 тыс. рублей.

Отметим, что лидерами рейтинга, то есть самыми ответственностями заемщиками, являются жители Севастополя, Ненецкого АО, Чукотки и Крыма. Примечательно, что соседями Удмуртии в списке стали Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Кировская область.

Татарстан при этом расположился на 15 месте, Башкирия – на 24, Пермский край на 35. Хуже всех исполняют свои кредитные обязательства заемщики из Бурятии, КЧР и Ингушетии.

Отметим, что в конце 2018 года Национальное бюро кредитных историй сообщило о том, что средний размер ипотеки в Удмуртии вырос до 1,73 млн рублей.