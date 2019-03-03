play
pause
  • $ 65.81 ↓
  • € 74.8 ↓

Годовой прирост инвестиций в основной капитал Удмуртии превысил 10%

10:50, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
10:50, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
210
0
#инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТОСЭР
Фото: @arzik2
210
0

Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Годовой прирост инвестиций в основной капитал Удмуртии составил 10,4%. Об этом на сессии Государственного совета рассказал республики глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Если по итогам 2017 года объём инвестиций в основной капитал находился на уровне 83,7 млрд рублей, то в 2018 году мы приросли по этому показателю на 10,4%. В 2018 году в экономику Удмуртии направлено 97,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Забегая вперёд, в 2019 году объём инвестиций в основной капитал прогнозировался на уровне 84,5 млрд рублей, к 2021 году – 92,5 млрд рублей. Таким образом, мы перевыполнили трёхлетние показатели. Это самый высокий рост за последние шесть лет», — сообщил Александр Бречалов.

Он отметил, что это хороший прирост, но на низкой базе, и ещё есть куда расти. Такого результата удалось достичь, в том числе, за счёт мер по стимулированию инвестиционной активности, в регионе удалось превысить плановые показатели в рамках прогноза социально-экономического развития. Значительную роль в этом процессе играет создание территорий опережающего социально-экономического развития.

«Напомню, что мы получили второй ТОСЭР в Глазове, что позволит нам привлечь ещё порядка 13 млрд рублей инвестиций», — сказал Александр Бречалов.

10:50, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
210
0
#инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТОСЭР

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска задохнулся под снегом

17:14, 26 февраля, 2019
3382

В Удмуртии пес 4 дня просидел привязанным в лесу

2741
11:34, 27 февраля, 2019

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

2621
14:38, 28 февраля, 2019

Двое несовершеннолетних напились пива и ограбили пенсионерку в Ижевске

2496
16:45, 24 февраля, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

2303
15:15, 28 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
4273

В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

3218
10:15, 26 февраля, 2019

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

1889
16:54, 27 февраля, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

1272
19:14, 02 марта, 2019

Воронежский подросток купил автомобиль за билеты «банка приколов»

1128
11:20, 25 февраля, 2019

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

20:18, 24 февраля, 2019
1928

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

1382
14:08, 02 марта, 2019

В Душанбе 9 строителей мечети упали с 30-метровой высоты

1167
17:20, 25 февраля, 2019

«На удачу»: китаец поплатится за бросание монет в двигатель самолета

1038
19:00, 25 февраля, 2019

Жители Окинавы высказались против строительства нового аэродрома для войск США

847
18:45, 24 февраля, 2019