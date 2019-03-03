Годовой прирост инвестиций в основной капитал Удмуртии превысил 10%

Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Годовой прирост инвестиций в основной капитал Удмуртии составил 10,4%. Об этом на сессии Государственного совета рассказал республики глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Если по итогам 2017 года объём инвестиций в основной капитал находился на уровне 83,7 млрд рублей, то в 2018 году мы приросли по этому показателю на 10,4%. В 2018 году в экономику Удмуртии направлено 97,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Забегая вперёд, в 2019 году объём инвестиций в основной капитал прогнозировался на уровне 84,5 млрд рублей, к 2021 году – 92,5 млрд рублей. Таким образом, мы перевыполнили трёхлетние показатели. Это самый высокий рост за последние шесть лет», — сообщил Александр Бречалов.

Он отметил, что это хороший прирост, но на низкой базе, и ещё есть куда расти. Такого результата удалось достичь, в том числе, за счёт мер по стимулированию инвестиционной активности, в регионе удалось превысить плановые показатели в рамках прогноза социально-экономического развития. Значительную роль в этом процессе играет создание территорий опережающего социально-экономического развития.

«Напомню, что мы получили второй ТОСЭР в Глазове, что позволит нам привлечь ещё порядка 13 млрд рублей инвестиций», — сказал Александр Бречалов.