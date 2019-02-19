Почти 19 млрд рублей потратили жители Удмуртии на покупку алкоголя в 2018 году

В среднем это 1038 рублей в месяц на одного человека.

Ижевск. Удмуртия. 18,8 млрд рублей потратили жители Удмуртии на покупку алкоголя в 2018 году. Как сообщает Удмуртстат, в среднем это 1038 рублей в месяц на одного человека.

Для сравнения: на приобретение мяса потрачено 957 рублей в месяц, молочных продуктов – 524 рубля, кондитерских изделий – 472 рубля, хлеба и хлебобулочных изделий – 447 рублей, лекарств – 353 рубля.

Самым популярным алкогольным напитком по-прежнему остается водка. По данным Росалкогольрегулирования, за прошлый год её продано 1278 тыс. декалитров. Тогда как коньяка – 98 тыс. декалитров, ликероводочных изделий свыше 25% от объёма готовой продукции – 74 тыс. декалитров. Объем продажи винодельческой продукции составил 995 тыс. декалитров, в том числе вина – 448 тыс. декалитров.