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Регоператора не устроили предварительные тарифы на новых полигонах в Удмуртии

12:15, 18 февраля, 2019
Георгий Поветкин
12:15, 18 февраля, 2019
Георгий Поветкин
178
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#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#тарифы\n#деньги\n#финансы и деньги\n#регоператор
Фото: ИА "Сусанин"
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По информации руководителя «Спецавтохозяйства» Ивана Маринина, владельцы частных объектов хотят получать более тысячи рублей за тонну принимаемых отходов.

Ижевск. Удмуртия. Регоператора по обращению ТКО не устроили предварительные тарифы на трех полигонах в Удмуртии, которые должны открыться в 2019 году. По информации руководителя «Спецавтохозяйства» (САХ) Ивана Маринина, владельцы объектов хотят получать более тысячи рублей за тонну принимаемых отходов. Об этом руководитель САХ заявил в понедельник, 18 февраля, во время аппаратного совещания органов госвласти.

«У вновь вводимых полигонов – Глазов, Воткинск, Сарапул – по утвержденным решениям, тариф глубоко за 1 тыс. рублей, поэтому на таких тарифах мы экономику не построим. Мы с Минстроем, думаю, отработаем эту позицию. Нам эти полигоны нужны, чтобы снизить тариф», - рассказал Иван Маринин в ходе своего доклада.

В свою очередь руководить региона Александр Бречалов обратился к и.о. министра строительства Удмуртии Дмитрию Сурнину с просьбой найти вариант, при котором цена за прием тонны мусора будет ниже тысячи рублей.

Отметим, что два из трех полигонов, которые планируют запустить в 2019 году, находятся в частной собственности. Исключением является сарапульская свалка.

«Вместе поработайте, если нужны льготы, а если собственники не идут на диалог – давайте рассматривать другие места», - сказал Бречалов.

По мнению главы региона, республика готова вкладываться в подобные проекты, если это повлияет на снижение стоимости вывоза ТКО.

«Если в Глазове и Воткинске такой тариф будет – они не нужны нам такие. Не надо их открывать, давайте искать другие места: делать МУПы или ГУПы, но там будет тариф вменяемый», - сказал Бречалов.

Сейчас на территории Удмуртии действует 5 полигонов. Они располагаются в Завьялово, Уве, Можге и Як-Бодье.

Напомним, что сейчас в Удмуртии жители многоквартирных домов платят за вывоз мусора 98,48 рубля с человека, в частных домах с каждого прописанного берут 95,2 рубля.

По информации Ивана Маринина, в январе 2018 года регоператор вывез на 10 тыс. тонн мусора больше, чем за аналогичный период прошлого года.

12:15, 18 февраля, 2019
Георгий Поветкин
178
0
#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#тарифы\n#деньги\n#финансы и деньги\n#регоператор

 

 

 


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