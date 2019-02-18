Регоператора не устроили предварительные тарифы на новых полигонах в Удмуртии

По информации руководителя «Спецавтохозяйства» Ивана Маринина, владельцы частных объектов хотят получать более тысячи рублей за тонну принимаемых отходов.

Ижевск. Удмуртия. Регоператора по обращению ТКО не устроили предварительные тарифы на трех полигонах в Удмуртии, которые должны открыться в 2019 году. По информации руководителя «Спецавтохозяйства» (САХ) Ивана Маринина, владельцы объектов хотят получать более тысячи рублей за тонну принимаемых отходов. Об этом руководитель САХ заявил в понедельник, 18 февраля, во время аппаратного совещания органов госвласти.

«У вновь вводимых полигонов – Глазов, Воткинск, Сарапул – по утвержденным решениям, тариф глубоко за 1 тыс. рублей, поэтому на таких тарифах мы экономику не построим. Мы с Минстроем, думаю, отработаем эту позицию. Нам эти полигоны нужны, чтобы снизить тариф», - рассказал Иван Маринин в ходе своего доклада.

В свою очередь руководить региона Александр Бречалов обратился к и.о. министра строительства Удмуртии Дмитрию Сурнину с просьбой найти вариант, при котором цена за прием тонны мусора будет ниже тысячи рублей.

Отметим, что два из трех полигонов, которые планируют запустить в 2019 году, находятся в частной собственности. Исключением является сарапульская свалка.

«Вместе поработайте, если нужны льготы, а если собственники не идут на диалог – давайте рассматривать другие места», - сказал Бречалов.

По мнению главы региона, республика готова вкладываться в подобные проекты, если это повлияет на снижение стоимости вывоза ТКО.

«Если в Глазове и Воткинске такой тариф будет – они не нужны нам такие. Не надо их открывать, давайте искать другие места: делать МУПы или ГУПы, но там будет тариф вменяемый», - сказал Бречалов.

Сейчас на территории Удмуртии действует 5 полигонов. Они располагаются в Завьялово, Уве, Можге и Як-Бодье.

Напомним, что сейчас в Удмуртии жители многоквартирных домов платят за вывоз мусора 98,48 рубля с человека, в частных домах с каждого прописанного берут 95,2 рубля.

По информации Ивана Маринина, в январе 2018 года регоператор вывез на 10 тыс. тонн мусора больше, чем за аналогичный период прошлого года.