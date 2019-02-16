Жители Удмуртии задолжали около 1,2 млрд рублей за свет и ЖКХ

Всего на исполнении находятся 45 тыс. производств.





Удмуртия. Жители Удмуртии должны предприятиям ЖКХ 484 млн рублей, ТЭС – 790 млн рублей. В первом случае на исполнении у приставов находятся 27 тыс. производств, во втором – 18 тыс., сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Отмечается, что задолженность населения влияет на общие экономические показатели предприятия ЖКХ и ТЭК, что отражается на качестве услуг.

Приставы напоминают, что к должникам применяются меры принудительного взыскания. В том числе взыскание на доход, арест имущества, ограничение права выезда за границу России, а также выселение в менее благоустроенное жилье.

«В случае если должник не имеет возможность сразу рассчитаться со своими долгами, закон позволяет гражданам обращаться в суд за рассрочкой, отсрочкой платежей», - говорится в сообщении.