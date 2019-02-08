На 30% вырос объем налоговых поступлений в Удмуртии

В 2018 году жители перечислили в региональный бюджет почти 61 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Объем налоговых и неналоговых поступлений от жителей Удмуртии в консолидированный бюджет России в прошлом году вырос на 50 млрд рублей (30%) по сравнению с 2017 годом. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, сумма составила более 218 млрд рублей.

В региональный бюджет поступило 60,9 млрд рублей, из которых 24,5 млрд рублей – по налогу на доходы физических лиц, 20,5 млрд рублей – по налогу на прибыль, 8,5 млрд рублей – налогам на имущество, 3,3 млрд рублей – по акцизам, 4,1 млрд рублей – остальные налоги и сборы.

В структуре поступлений федерального бюджета основную долю составили платежи за пользование природными ресурсами – 110,2 млрд рублей и по налогу на добавленную стоимость – 40,5 млрд рублей.