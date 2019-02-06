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В Удмуртии вырос объем бытовых услуг населению

10:00, 06 февраля, 2019
10:00, 06 февраля, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#услуги\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com (pixel2013)
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В конце 2018 года жители региона потратили на них 7 млрд рублей – это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ижевск. Удмуртия.  В Удмуртии вырос объем бытовых услуг населению. В конце 2018 года жители региона потратили на них 7 млрд рублей – это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Удмуртстате.

Статистики уточнили, что самыми востребованными являются услуги по техническому обслуживанию и ремонту авто, по ремонту и строительству жилья, а также услуги парикмахеров. Вместе они занимают почти две трети всего объёма бытовых услуг (63%).

Каждому жителю республики оказали услуг на 4,6 тыс. рублей. По этому показателю среди регионов ПФО Удмуртия заняла 8 место. Самый высокий показатель в Татарстане – 11,3 тыс. рублей на одного жителя, самый низкий – в Мордовии – 2,8 тыс. рублей.

10:00, 06 февраля, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#услуги\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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