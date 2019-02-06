В конце 2018 года жители региона потратили на них 7 млрд рублей – это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вырос объем бытовых услуг населению. В конце 2018 года жители региона потратили на них 7 млрд рублей – это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Удмуртстате.

Статистики уточнили, что самыми востребованными являются услуги по техническому обслуживанию и ремонту авто, по ремонту и строительству жилья, а также услуги парикмахеров. Вместе они занимают почти две трети всего объёма бытовых услуг (63%).

Каждому жителю республики оказали услуг на 4,6 тыс. рублей. По этому показателю среди регионов ПФО Удмуртия заняла 8 место. Самый высокий показатель в Татарстане – 11,3 тыс. рублей на одного жителя, самый низкий – в Мордовии – 2,8 тыс. рублей.