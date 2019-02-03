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В Удмуртии с 1 февраля на 4,3% повысили социальные выплаты

11:02, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
11:02, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
206
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#пенсии\n#Ижевск\n#Пенсионный фонд\n#пенсионеры\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
206
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Ежемесячную денежную выплату получают более 130 тыс. федеральных льготников.

Ижевск. Удмуртия. Ряд социальных выплат увеличили в Удмуртии с 1 февраля на 4,3%. Об этом сообщает пресс-служба отделения пенсионного фонда России в республике.

Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают более 130 тыс. федеральных льготников – жителей республики, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан (всего 60 категорий). Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2018 год.

Ежемесячная выплата инвалида I группы составила 2661 рубль, II группы и детей-инвалидов – 1580 рублей, III группы – 1041 рубль. До этого ЕДВ была 2551, 1515 и 998 рублей соответственно.

На 4,3% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля составила 1121,42 руб. в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 863,75 рубля, путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.

Помимо этого, также увеличилось пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера – 6 838 рублей.

11:02, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
206
0
#пенсии\n#Ижевск\n#Пенсионный фонд\n#пенсионеры\n#Удмуртия

 

 

 


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