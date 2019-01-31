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Удмуртия продала леса на 105 млн рублей через биржу

10:48, 31 января, 2019
10:48, 31 января, 2019
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#Ижевск\n#лес\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#биржа\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com (TheUjulala)
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Власти республики намерены увеличить объемы реализации продукции в том числе за счет присоединения к торгам арендаторов лесных участков.

Ижевск. Удмуртия продала 85 тыс. кубометров леса на 105 млн рублей через санкт-петербургскую товарно-сырьевую биржу. Власти республики намерены увеличить объемы реализации продукции в том числе за счет присоединения к торгам арендаторов лесных участков, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сотрудничество между кабинетом министров и биржей началось в 2018 году и на данный момент длится 9 месяцев.

По мнению премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова, работа, выстроенная таким образом, дает возможность участвовать в приобретении леса или готовой продукции неограниченному кругу лиц.

«Такой подход позволяет видеть актуальные рыночные цены и востребованность того или иного вида продукции, что в свою очередь может способствовать увеличить доходы лесозаготовителей и лесоперерабатывающих организаций и повысить налоговые отчисления организаций», - сказал Ярослав Семенов.

В мае 2018 года в сторону биржи «смотрел» также Минсельхоз Удмуртии. Тогда аграрии планировали опробовать в своей деятельности блокчейн-технологии.

«Мы хотим блокчейн, мы хотим молочную биржу опробовать. Если есть возможность опробовать новые способы привлечения денег, новые способы обмена информацией, новые способы взаимодействия, почему бы нет? Надо однозначно пробовать», - рассказала журналистам прошлой весной министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

10:48, 31 января, 2019
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#Ижевск\n#лес\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#биржа\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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