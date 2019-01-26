В Ижевске предприятие задолжало своим работникам более 861 тыс рублей

Долг был погашен только после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Более 861 тыс. рублей зарплаты задолжало ижевское предприятие своим сотрудников. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, без оплаты труда с июня по август 2018 года оставались 25 человек.

ООО ППМП «Промсвязь-Автоматика» погасило долг только после вмешательства надзорного ведомства.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора организации внесено представление. Также вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»).

Административные дела рассмотрены, назначено наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей в отношении директора и 30 тыс. рублей в отношении организации.