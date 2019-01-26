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В Ижевске предприятие задолжало своим работникам более 861 тыс рублей

16:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
16:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
117
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#происшествие\n#долг
Фото: arzik2
117
0

Долг был погашен только после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Более 861 тыс. рублей зарплаты задолжало ижевское предприятие своим сотрудников. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, без оплаты труда с июня по август 2018 года оставались 25 человек.

ООО ППМП «Промсвязь-Автоматика» погасило долг только после вмешательства надзорного ведомства.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора организации внесено представление. Также вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»).

Административные дела рассмотрены, назначено наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей в отношении директора и 30 тыс. рублей в отношении организации.

16:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
117
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#происшествие\n#долг

 

 

 


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