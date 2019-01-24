На 1 января 2018 года, задолженность по оплате труда составляет 272 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Более 306 млн рублей долгов по зарплатам выплачено в Удмуртии в 2018 году после вмешательства прокуратуры. Об этом на коллегии ведомства сообщил прокурор республики Артем Николаев.

«За допущенные нарушения по нашей инициативе к административной ответственности привлечено свыше 440 винновых лиц, почти 400 должностных лиц к дисциплинарной ответственности», - сказал Николаев.

Также отметим, что на 1 января 2019 года задолженность по оплате труда в регионе составляет 272 тыс. рублей.