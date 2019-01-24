play
pause
  • $ 66.33 ↓
  • € 75.39 ↓

Более 306 млн рублей долгов по зарплатам выплачено в Удмуртии в 2018 году

12:55, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
12:55, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
27
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#деньги
Фото: susanin.news
27
0

На 1 января 2018 года, задолженность по оплате труда составляет 272 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Более 306 млн рублей долгов по зарплатам выплачено в Удмуртии в 2018 году после вмешательства прокуратуры. Об этом на коллегии ведомства сообщил прокурор республики Артем Николаев.

«За допущенные нарушения по нашей инициативе к административной ответственности привлечено свыше 440 винновых лиц, почти 400 должностных лиц к дисциплинарной ответственности», - сказал Николаев.

Также отметим, что на 1 января 2019 года задолженность по оплате труда в регионе составляет 272 тыс. рублей.

12:55, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
27
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
5724

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

4404
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

3484
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

3432
09:55, 18 января, 2019

Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

3069
14:40, 19 января, 2019

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

14:45, 18 января, 2019
1656

Списать невозвратные долги за ЖКХ по всей России предложили в Госдуме

1139
18:30, 19 января, 2019

Главврач подмосковной больницы прокомментировал инцидент с сотрудниками скорой в KFC

1123
14:03, 18 января, 2019

В Крыму прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу

995
15:00, 19 января, 2019

Жителям Сибая в Башкирии начали выдавать медицинские маски из-за загрязнения воздуха

930
20:30, 19 января, 2019

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

18:10, 21 января, 2019
1356

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1203
16:30, 20 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1126
12:30, 20 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

807
12:50, 22 января, 2019

Япония подпишет мирный договор с Россией при передаче двух островов

768
09:44, 21 января, 2019