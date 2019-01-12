Статистика: за две недели бензин в Ижевске подорожал на 50-60 копеек

При этом средние цены на бензин марки АИ-98 остались на том же уровне.

Ижевск. Удмуртия. Большинство марок бензина в Ижевске подорожало за новогодние праздники. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, с 26 декабря по 9 января средняя цена сохранилась только для АИ-98. По данным статистики, литр этого бензина стоит 51 рубль.

92-й за две недели вырос в стоимости на АЗС столицы Удмуртской Республики на 55 копеек до 41,33 рубля, 95-й – на 60 копеек до 44,6 рубля. Дизельное топливо подорожало на 63 копейки за литр. Средняя цена «солярки» теперь составляет 46,78 рубля.